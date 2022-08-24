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1 час назад

Катя Гордон резко высказалась о рекламе «Вкусно — и точка»

Мослента

О рекламной кампании сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» резко высказалась в своем Telegram-канале юрист и общественный деятель Катя Гордон.

Катя Гордон резко высказалась о рекламе «Вкусно — и точка»
Фото: Роман Денисов / Globallookpress.comРоман Денисов / Globallookpress.com

«Вопрос к широкой аудитории. Как можно нанять фотографа, который на грязной, мятой салфетке снимет этот уродливый, оплывший, несвежий гамбургер? Почему нельзя, если ты миллиардер, взять нормальную команду, которое вот это вот снимать не будет. Ну что за позорище», — эмоционально поделилась со своими подписчиками журналистка.

Объектом критики Гордон стала работа фотографа, принимавшего участие в создании уличного плаката для сети фастфуда в торговом центре «Капитолий» на Проспекте Вернадского.

Ранее стало известно о перевозке продуктов «Вкусно — и точка» в багажнике такси.

Шоу-бизнес,Катя Гордон,
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