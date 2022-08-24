Катя Гордон резко высказалась о рекламе «Вкусно — и точка»

«Вопрос к широкой аудитории. Как можно нанять фотографа, который на грязной, мятой салфетке снимет этот уродливый, оплывший, несвежий гамбургер? Почему нельзя, если ты миллиардер, взять нормальную команду, которое вот это вот снимать не будет. Ну что за позорище», — эмоционально поделилась со своими подписчиками журналистка.