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17 минут назад

Седоковой грозит депортация из России

Елена Прошина

Украинскую певицу Анну Седокову могут депортировать из России, если она решит вернуться в страну, поскольку срок ее вида на жительство подошел к концу. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» заявил юрист Михаил Алексеев.

Седоковой грозит депортация из России
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, о вышедшем сроке ВНЖ Седоковой стало известно в начале августа, когда Федеральная налоговая служба ликвидировала ИП певицы, через которое она получала гонорары за свои выступления, рекламу и другие доходы. В качестве причины в ФНС назвали «окончание срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно находиться в России».

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При этом, по словам Алексеева, бизнесом дело в данном случае не ограничивается.

«Если ВНЖ подошел к концу, Седокова в течение двух недель должна покинуть Россию. Либо, если ее поймают, певицу ждет процедура выдворения», — отметил он.

Напомним, что последние несколько месяцев Седокова живет в США вместе с мужем — баскетболистом Янисом Тиммой — и детьми. Никаких заявлений о сроках своего пребывания в Соединенных Штатах певица не делала. При этом, по слухам, Седокова намеревается продать всю свою недвижимость в Москве. Речь идет о двух квартирах, которые певица брала в ипотеку.

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