Бритни Спирс впервые за шесть лет выпустила песню

Американская певица Бритни Спирс выпустила песню Hold Me Closer после шестилетнего перерыва совместно с британским исполнителем Элтоном Джоном. Песня и музыкальное видео опубликованы в пятницу на музыкальных площадках Spotify, Apple Music и YouTube Music.

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"Моя первая песня за шесть лет! Невероятно здорово, что я пою с одним из самых легендарных мужчин нашего времени", - поделилась певица в Twitter.

Как сообщает журнал Rolling Stone, песня Hold Me Closer является переосмыслением трека 1972 года Tiny Dancer из раннего творчества Джона. Сначала сингл создавался как сольная песня Элтона, однако в процессе работы певец предложил Спирс спеть дуэтом. Она сразу же дала положительный ответ.