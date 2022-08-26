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16 минут назад

Бритни Спирс впервые за шесть лет выпустила песню

ТАССиещё 2

Американская певица Бритни Спирс выпустила песню Hold Me Closer после шестилетнего перерыва совместно с британским исполнителем Элтоном Джоном. Песня и музыкальное видео опубликованы в пятницу на музыкальных площадках Spotify, Apple Music и YouTube Music.

Бритни Спирс впервые за шесть лет выпустила песню
Фото: ReutersReuters

"Моя первая песня за шесть лет! Невероятно здорово, что я пою с одним из самых легендарных мужчин нашего времени", - поделилась певица в Twitter.

Как сообщает журнал Rolling Stone, песня Hold Me Closer является переосмыслением трека 1972 года Tiny Dancer из раннего творчества Джона. Сначала сингл создавался как сольная песня Элтона, однако в процессе работы певец предложил Спирс спеть дуэтом. Она сразу же дала положительный ответ.

В ноябре 2021 года после прекращения опекунства отца над певицей Бритни Спирс намекнула, что готова вернуться к работе. Последний студийный альбом Бритни Спирс Glory вышел в 2016 году.

Шоу-бизнес,Элтон Джон,Бритни Спирс,Apple,
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