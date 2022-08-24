Британский певец Элтон Джон исполнил песню, которую записал вместе с американской коллегой Бритни Спирс . 75-летний британец спел фрагмент композиции Hold Me Closer в ресторане La Guérite, чем немало порадовал поклонников. Снятое в заведении видео появилось на странице сообщества фанатов Спирс во «ВКонтакте».

Уточняется, что Элтон Джон не дождался премьеры сингла чуть более двух дней. Ранее стало известно, что премьера ремейка хита Tiny Dancer назначена на 26 августа. Планировалось, что релиз будет первым у американской звезды за последние шесть.