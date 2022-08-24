Мать Реввы объяснила поездки сына на Украину

Мать Александра Реввы певица Любовь Рачеева рассказала, что ее сын когда-то ездил на Украину, чтобы заработать. Как сообщает «КП», она опровергла разоблачительные заявления отца артиста Владимира Реввы, который обвинил сына в том, что он забыл о родном Донецке.

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Напомним, что после начала спецоперации Ревва уехал из России в Испанию, где поселился вместе со своей супругой Анжеликой и дочками. Его отец недавно выступил с разгромным интервью, заявив, что Александр часто бывает в Киеве, где якобы зарабатывает на корпоративах до $40 тыс. в час. При этом он якобы отказывается от поездок в Донецк.

Любовь Рачеева выступила в защиту сына и отметила, что Ревва-старший ничего не может знать о его заработках и поездках, поскольку они не общаются. Кроме того, к отцу в Донецк он не ездит из-за плохих отношений — мужчина бросил семью, когда Александру было всего четыре месяца.

«В этом году он на Украине не был. Когда-то ездил, чтобы заработать. У него дочки растут, которых надо кормить, заботиться о них. Он сейчас живет для детей и для жены, которую боготворит», — заявила певица.