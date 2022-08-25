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59 минут назад

Мать Александра Реввы призналась, что он ездил на Украину ради денег

Газета.Ruиещё 1

Мать юмориста Александра Реввы Любовь Рачеева в беседе с kp.ru рассказала о том, выступает ли ее сын на Украине. Рачеева подтвердила, что раньше шоумен действительно зарабатывал деньги в стране.

Мать Реввы раскрыла цель визита ее сына на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В этом году он на Украине не был. Когда-то ездил, чтобы заработать. У него дочки растут, которых надо кормить, заботиться о них", - поделилась она.

Мать Реввы также опровергла слухи о дружбе ее сына с президентом Украины Владимиром Зеленским. Рачеева объяснила, что юморист раньше выступал с Зеленским на одной сцене, однако о дружбе речи не идет.

Ранее Рачеева опровергла слухи об эмиграции сына. Она заверила, что шоумен сейчас отдыхает в Испании.

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