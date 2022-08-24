Алибасов пригрозил экс-солисту «На-На» судом

Основатель «На-На» Бари Алибасов заявил, что экс-солист коллектива Владимир Левкин хочет исполнить песни группы на своем юбилейном концерте без прав на композиции. Как сообщает StarHit, продюсер готов судиться с музыкантом.
Напомним, что недавно Левкин объявил о воссоединении «золотого» состава группы на концерте. Алибасов тогда заявил, что готов прийти на мероприятие с полицией, чтобы не дать исполнить им «украденные» песни.
Как отметила супруга Левкина Маруся, при уходе из «На-На» после окончания контракта Владимир устно договорился с Алибасовым, что может исполнять те песни, которые пел, находясь в коллективе.
«И до 2018 года, пока в группу не пришли странные пиарщики, конфликтов не было», — добавила она.
Левкина отметила, что после ухода из коллектива ее супруг сочинил достаточно собственных композиций и ему не обязательно исполнять хиты «На-На» для привлечения публики.