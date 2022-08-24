Продюсер рассказал о жестком райдере Лолиты

Продюсер Сергей Лавров рассказал о жестком райдере певицы Лолиты Милявской с необычными условиями. Без них артистка отказывается выходить на сцену. Об этом пишет портал Solenka.info.
По его словам, одним из главных условий райдера оказалось бронирование целого вагона в поезде для нее и команды.
«Певица очень ценит личный комфорт и предпочитает такой способ передвижения», — сказал Лавров.
При этом он уточнил, что если условие не будет выполнено, то певица откажется ехать даже при раскупленных билетах.
«Был случай, когда из Волгограда нужно было переехать в Саратов на концерт, где зал был почти полностью раскуплен. Увы, выполнить райдер не удалось, и она отменила концерт», - рассказал продюсер.
Ранее Ксения Собчак рассекретила райдер исполнительницы Юлии Zivert. Так, певица требует, чтобы ей предоставили 4 кг шашлыка из лосося без кожи, телятины, говядины и курицы. Прожарка должна быть well done, а само мясо порезано в форме кубиков и приготовлено исключительно на углях.