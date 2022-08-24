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1 час назад

Продюсер рассказал о жестком райдере Лолиты

Елена Прошина

Продюсер Сергей Лавров рассказал о жестком райдере певицы Лолиты Милявской с необычными условиями. Без них артистка отказывается выходить на сцену. Об этом пишет портал Solenka.info.

Продюсер рассказал о жестком райдере Лолиты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, одним из главных условий райдера оказалось бронирование целого вагона в поезде для нее и команды.

«Певица очень ценит личный комфорт и предпочитает такой способ передвижения», — сказал Лавров.

При этом он уточнил, что если условие не будет выполнено, то певица откажется ехать даже при раскупленных билетах.

«Был случай, когда из Волгограда нужно было переехать в Саратов на концерт, где зал был почти полностью раскуплен. Увы, выполнить райдер не удалось, и она отменила концерт», - рассказал продюсер.

Ранее Ксения Собчак рассекретила райдер исполнительницы Юлии Zivert. Так, певица требует, чтобы ей предоставили 4 кг шашлыка из лосося без кожи, телятины, говядины и курицы. Прожарка должна быть well done, а само мясо порезано в форме кубиков и приготовлено исключительно на углях.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,Ксения Собчак,Сергей Лавров,
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