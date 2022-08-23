Корнелюк раскрыл причину ухода Нагиева из шоу «Голос»

Композитор Игорь Корнелюк рассказал, почему телеведущий Дмитрий Нагиев покинул шоу «Голос». Об этом сообщает портал «Прозвёзд».
«У Димы Нагиева есть харизма, у него здорово получалось вести «Голос». Я его знаю много лет, и вся его карьера проходит у меня на глазах. Я очень за него радуюсь. Но у каждого человека может накопиться усталость. Насколько я понимаю, Дима сам решил уйти, и я его уважаю за это решение», – заявил Корнелюк.
Дмитрий Нагиев покинул «Голос» после того, как 10 лет пробыл бессменным ведущим музыкального шоу. В одном из интервью он признался, что в будущем может вернуться в «Голос», но окончательное решение будет принято только следующим летом.
Ранее стало известно, что место Нагиева займёт Лариса Гузеева. Первый выпуск шоу с участием Гузеевой в роли ведущей уже появился в сети, но многие зрители отнеслись к такой замене с негативом.