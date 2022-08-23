В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Корнелюк раскрыл причину ухода Нагиева из шоу «Голос»

Елена Прошина

Композитор Игорь Корнелюк рассказал, почему телеведущий Дмитрий Нагиев покинул шоу «Голос». Об этом сообщает портал «Прозвёзд».

Корнелюк раскрыл причину ухода Нагиева из шоу «Голос»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У Димы Нагиева есть харизма, у него здорово получалось вести «Голос». Я его знаю много лет, и вся его карьера проходит у меня на глазах. Я очень за него радуюсь. Но у каждого человека может накопиться усталость. Насколько я понимаю, Дима сам решил уйти, и я его уважаю за это решение», – заявил Корнелюк.

Дмитрий Нагиев покинул «Голос» после того, как 10 лет пробыл бессменным ведущим музыкального шоу. В одном из интервью он признался, что в будущем может вернуться в «Голос», но окончательное решение будет принято только следующим летом.

Ранее стало известно, что место Нагиева займёт Лариса Гузеева. Первый выпуск шоу с участием Гузеевой в роли ведущей уже появился в сети, но многие зрители отнеслись к такой замене с негативом.

Шоу-бизнес,Игорь Корнелюк,Лариса Гузеева,Дмитрий Нагиев,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители