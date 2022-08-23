Корнелюк раскрыл причину ухода Нагиева из шоу «Голос»

«У Димы Нагиева есть харизма, у него здорово получалось вести «Голос». Я его знаю много лет, и вся его карьера проходит у меня на глазах. Я очень за него радуюсь. Но у каждого человека может накопиться усталость. Насколько я понимаю, Дима сам решил уйти, и я его уважаю за это решение», – заявил Корнелюк.