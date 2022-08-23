Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин у себя в социальной сети раскрыл новые подробности смерти певца Юрия Шатунова. Свой пост он посвятил отношению солиста коллектива к кремации.

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По словам Разина, Шатунов «никогда не хотел, чтобы его кремировали после смерти».

«Юра был православным, верующим человеком. Он всегда носил крестик, поэтому мы с ним и произвели обряд крещения его первого ребенка в Сочи, куда он приехал специально для этого со своей женой. Он тогда был совершенно счастливым. Юра не хотел, чтобы его кремировали», — отметил он.

Разин уверен, что сжечь Шатунова решили, чтобы скрыть истинные причины его смерти. Свои обвинения он адресовал продюсеру Аркадию Кудряшову, адвокату и другим представителям певца, которые, по его мнению, «довели» исполнителя.

Также Разин указал на то, что желание семьи Шатунова развеять его прах над озером в Германии является просто словами, поскольку по законам ФРГ сделать это можно только над морем или в специально отведенном месте в лесопарке.

«Они сожгли Юру, Светлана увезла его прах, но что с ним будет никто не знает. Тем не менее, факт остается фактом: на Троекуровском кладбище Юры нет. Его похороны — инсценировка, а его адвокат как всегда врет. Царствие Небесное Юре. Мы будем поддерживать память о нем», — подчеркнул Разин.