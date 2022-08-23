В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
14 минут назад

"Приставили к щеке пистолет": вдова Градского рассказала об ограблении

Илья Родин

Марина Коташенко, вдова певца Александра Градского, привела подробности ограбления своего дома. Об этом пишет «Комсомольская правда».

"Приставили к щеке пистолет": вдова Градского рассказала об ограблении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ограбление произошло 16 января 2022 года. Вдова мэтра потеряла порядка 100 млн рублей. Нападение совершили четверо граждан Таджикистана, один из них задержан, троих разыскивает полиция.

Коташенко рассказала, что преступники тщательно продумали схему ограбления. Для начала они устроили «автоподставу» на ЦКАД. Когда она покинула машину, чтобы понять масштабы ущерба, злоумышленники схватили ее, избили, и, угрожая пистолетом, посадили на заднее сидение автомобиля.

«Приставили к щеке пистолет с такой силой, что остался синяк. Обещали убить меня и детей, если не отдам деньги», - пояснила вдова Градского.

С места ДТП они направились в коттеджный поселок Новоглаголево, в котором Коташенко проживала с двумя сыновьями. Охрана на въезде без проблем пропустила знакомую машину.

Женщина уточнила, что, повинуясь угрозам, провела преступников в дом, из которого заблаговременно была удалена прислуга - по дороге в поселок она позвонила своим работникам и попросила их временно покинуть коттедж.

Вместе с ней злоумышленники поднялись на второй этаж. Коташенко отдала им все деньги, которые хранились у нее дома: 290 тыс. евро, 290 тыс. долларов и 57 млн рублей. После этого она отвезла грабителей на Киевское шоссе, где их уже ждал сообщник на белом «Мерседесе».

В последний момент преступники вернули ей 5 млн рублей. В общей сложности, потери составили 99,1 млн рублей.

Шоу-бизнес,Марина Коташенко,Александр Градский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители