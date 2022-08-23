Заворотнюк вспомнила, как врач не дал ей натворить глупостей

Анна Заворотнюк, старшая из дочерей известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, вспомнила, как в свое время знакомый врач не дал ей натворить глупостей.

Фото: vk.com/Анна Заворотнюк vk.com/Анна Заворотнюк

В детстве ей очень не нравилось, как выглядят ее передние зубы, которые казались девочке длиннее остальных, сообщил портал Teleprogramma.pro.

Такая плачевная эстетика полости рта в юные годы настолько раздражала дочь актрисы, что она даже хотела сама подпилить их пилкой, но, в конечном счете, струсила это сделать.