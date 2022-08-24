Ограбивший Ким Кардашьян вор дал ей совет

Юнис Аббас, один из участников ограбления американской блогерши, телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян, заявил, что она сама виновата в произошедшем. Пообщаться с преступником, отсидевшим 2 года за кражу у звезды украшений на $11 млн, удалось изданию Vice. Мужчина заявил, что совсем не сожалеет о сделанном. Он и его подельники успели продать украденное.

Фото: commons.wikimedia.org , CC BY 3.0 commons.wikimedia.org , CC BY 3.0

«Ей стоит поменьше хвастаться перед людьми, которые не могут себе позволить того же самого. Некоторые воспринимают это как провокацию», — заявил Аббас.

По его словам, Кардашьян разбрасывалась деньгами, а он всего лишь их собрал.

Нападение на Ким Кардашьян было совершено в сентябре 2016 года в Париже. Звезда приехала во французскую столицу на Неделю моды.

В одну из ночей в её гостиничный номер ворвалась группа вооружённых мужчин, переодетых полицейскими. Они надели на звезду наручники и заперли в ванной. А сами забрали украшения, в том числе помолвочное кольцо, и затем скрылись.

По подозрению в нападении на Кардашьян задержали 17 человек в возрасте от 23 до 72 лет. Многие из них уже были известны полиции по грабежам.

Предполагаемый организатор нападения на селебрити 66-летний Омар Аит Кедачи рассказывал в 2020 году, что злоумышленникам не составило труда устроить ограбление, потому что Ким Кардашьян слишком откровенничает про себя в соцсетях. Она рассказывала подписчикам, какие украшения носит в Париже. Также по её страницам грабители отслеживали перемещения.

Кстати, большинство украшений преступники успели продать, прежде чем их нашли.