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1 час назад

Танец Бузовой на съемочной площадке развеселил пользователей сети

Мослента

Танец популярной певицы Ольги Бузовой в красном комбинезоне и туфлях на шпильках под песню Дженнифер Лопес попал на видео и развеселил пользователей сети. Ролик со съемочной площадки артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Танец Бузовой на съемочной площадке развеселил пользователей сети
Фото: @Buzova86@Buzova86

«Танец человека, который доволен своей работой и всем, что происходило сегодня на площадке. Дальше — больше и лучше», — подписала публикацию Бузова.

Фолловеры знаменитости отнеслись к увиденному с юмором. «Это коньяк», «Оля сходит с ума», «Мило и задорно», — развеселись подписчики Бузовой.

Некоторые обвинили певицу в подражании Лопес из-за появления в комбинезоне. Кто-то возразил, что это просто трендовый фасон, и Бузова не копирует зарубежную звезду.

Ранее Бузову раскритиковали в сети за фото в купальнике. Фолловеры обвинили знаменитость в использовании фотошопа.

Шоу-бизнес,Дженнифер Лопес,
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