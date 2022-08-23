Танец Бузовой на съемочной площадке развеселил пользователей сети

Танец популярной певицы Ольги Бузовой в красном комбинезоне и туфлях на шпильках под песню Дженнифер Лопес попал на видео и развеселил пользователей сети. Ролик со съемочной площадки артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: @Buzova86 @Buzova86

«Танец человека, который доволен своей работой и всем, что происходило сегодня на площадке. Дальше — больше и лучше», — подписала публикацию Бузова.

Фолловеры знаменитости отнеслись к увиденному с юмором. «Это коньяк», «Оля сходит с ума», «Мило и задорно», — развеселись подписчики Бузовой.

Некоторые обвинили певицу в подражании Лопес из-за появления в комбинезоне. Кто-то возразил, что это просто трендовый фасон, и Бузова не копирует зарубежную звезду.