У известной российской телеведущей не хватило денег на отдых

«Сумма, на которую мы можем рассчитывать с дочкой, — это всего 350 000–400 000 за 2 недели. Плюс у нас же собачка, которую мы всегда с собой берём, она как член семьи, а далеко не все страны пускают с животными», — описала ведущая свои проблемы.