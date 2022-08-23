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1 час назад

У известной российской телеведущей не хватило денег на отдых

Секрет Фирмыиещё 1

Российская телеведущая Дана Борисова призналась, что ей пришлось отказаться от летнего отпуска из-за нехватки денег. По её словам, лето 2022 года стало первым, когда она с семьёй никуда не поехала.

«Приостановились съёмки, поэтому финансово было тяжело. У меня есть постоянная работа, но её тоже заморозили», — посетовала Борисова в разговоре с «Московским комсомольцем».

Она рассказала, что до этого каждое лето ездила отдыхать.

Ведущая добавила, что не стыдится своего финансового положения, так как считает, что сейчас большая часть населения России страдает от аналогичных проблем.

«Сумма, на которую мы можем рассчитывать с дочкой, — это всего 350 000–400 000 за 2 недели. Плюс у нас же собачка, которую мы всегда с собой берём, она как член семьи, а далеко не все страны пускают с животными», — описала ведущая свои проблемы.

Сейчас, по словам Борисовой, съёмки её проекта возобновились. Так что Борисова планирует отдохнуть в Таиланде уже в октябре. Ранее Борисова расплатилась с долгами по квартире благодаря помощи поклонников. По словам звезды, задолженность за коммунальные услуги составила 25 000 рублей. О проблеме она рассказала в соцсетях, попросив скинуть каждого по 100 рублей.

Шоу-бизнес,Видео,Дана Борисова,
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