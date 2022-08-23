В России подсчитали стоимость автопарка Моргенштерна*

Рэпер Моргенштерн (признан в России иностранным агентом) владеет автомобилям общей стоимостью более 80 млн рублей, подсчитали журналисты Starhit. По их данным, в автопарке музыканта есть спорткары Porsche 911 Turbo и McLaren 600LT, люксовый Mercedes E200, внедорожник Cadillac Escalade и другие машины премиум-класса. Сам артист покинул Россию ещё в ноябре 2021 года.

Фото: кадр из видео / YouTube-канал MORGENSHTERN кадр из видео / YouTube-канал MORGENSHTERN

По сведениям журналистов, первым дорогим авто Моргенштерна стал Mercedes E200, рэпер купил его в 2019 году. Машина обошлась ему примерно в 10 млн рублей. Сразу после приобретения артист записал трек «Новый мерин» и снял на него клип.

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Позже Моргенштерн разыграл свой Mercedes. Машина досталась одному из поклонников российского музыканта из Узбекистана, артист лично доставил ему приз. А себе рэпер прикупил Mercedes Benz S63 AMG Coupe чёрного цвета. Автомобиль засветился в нескольких клипах, отметил Starhit, но потом показывался очень редко.

В марте 2021 года Моргенштерн приобрёл спорткар Porsche 911 Turbo бронзового цвета. В автосалонах цена автомобиля начинается от 19,8 млн рублей. Почти сразу же после этого рэпер обзавёлся ещё одним спортивным авто — британским McLaren 600LT. Суперкар способен разгоняться до 100 км/ч всего за 2,9 секунды, а его максимальная скорость — 328 км/ч. Стоит такая машина около 18 млн рублей.

В феврале в соцсетях появились сведения о том, что приставы арестовали у Моргенштерна Porsche 911 Turbo и McLaren 600LT и несколько мерседесов. Позже адвокат музыканта Сергей Жорин пояснил «Секрету фирмы», что машины не арестовывали — приставы лишь наложили запрет на регистрационные действия из-за неоплаченных штрафов на 9000 рублей.

Также у рэпера есть минивэн для гастролей Mercedes V-Class Maybach. Внутри машины — два массажных кресла, мини-бар, игровая приставка и телевизор. Как отметили журналисты, этот автомобиль может быть самым бюджетным в автопарке Моргенштерна.

Ещё у артиста есть Cadillac Escalade, он показал эту машину ещё в марте 2020 года. Но уже в конце 2021-го музыкант разыграл люксовый автомобиль и подарил его подписчику из Австрии.

Моргенштерн уехал из России в ноябре 2021 года. Незадолго до этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что рэпер, по сути дела, торгует наркотиками в соцсетях, транслируя свои высказывания на огромную аудиторию молодёжи.

В мае 2022 года Минюст РФ признал музыканта иноагентом. Моргенштерн пытался оспорить это решение, но безуспешно.