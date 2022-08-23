Стало известно, почему Николая Цискаридзе не было в шоу «Сегодня вечером»

Появилось объяснение, почему из очередного выпуска «Сегодня вечером» исчез балетмейстер Николай Цискаридзе. Программу вела Юлия Меньшова.

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Фанаты поторопились выдвинуть свои версии. Кто-то из зрителей предположил, что замена произошла из-за критики в адрес Цискаридзе. Причина отсутствия артиста оказалась банальной.

Источник портала Blitz+ сообщил, что никаких перестановок не было. В эфире транслировали старый выпуск шоу, повтор программы про Магомаева. В тот момент ведущей была Юлия Меньшова.