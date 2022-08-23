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1 час назад

Стало известно, почему Николая Цискаридзе не было в шоу «Сегодня вечером»

Слово и Дело

Появилось объяснение, почему из очередного выпуска «Сегодня вечером» исчез балетмейстер Николай Цискаридзе. Программу вела Юлия Меньшова.

Стало известно, почему Николая Цискаридзе не было в шоу «Сегодня вечером»
Фото: Слово и делоСлово и дело

Фанаты поторопились выдвинуть свои версии. Кто-то из зрителей предположил, что замена произошла из-за критики в адрес Цискаридзе. Причина отсутствия артиста оказалась банальной.

Источник портала Blitz+ сообщил, что никаких перестановок не было. В эфире транслировали старый выпуск шоу, повтор программы про Магомаева. В тот момент ведущей была Юлия Меньшова.

Напомним, что ранее Цискаридзе уже отвечал на критику в свой адрес. Как признался танцор, он ни под кого не подстраивается, а просто выполняет поставленную режиссером задачу.

Шоу-бизнес,Николай Цискаридзе,Юлия Меньшова,
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