Пригожин раскрыл секрет успеха группы «Ласковый май»

В фильме «Ласковый май. Лекарство для страны» российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о феноменальном успехе группы «Ласковый май». Об этом сообщает портал Teleprogramma.pro.
«Человек чувствует, когда с ним честно, когда с ним от души и когда ему не врут и не лгут. Это не было партийным заданием», – отмечает Пригожин.
Он также добавил, что непосредственность и искренность группы не были надуманными.
«Это были те самые чувства, те самые эмоции, те самые фантастические контакты с человеком, с его душой, с его сердцем. Они не были придуманными», – заявил продюсер.
Впрочем, с Иосифом Пригожиным согласны не все. Ранее исполнители Лолита Милявская и Леонид Агутин выступили с критикой в сторону группы «Ласковый май».