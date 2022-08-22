В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
26 минут назад

Пригожин раскрыл секрет успеха группы «Ласковый май»

Рамблер

В фильме «Ласковый май. Лекарство для страны» российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о феноменальном успехе группы «Ласковый май». Об этом сообщает портал Teleprogramma.pro.

Пригожин раскрыл секрет успеха группы «Ласковый май»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Человек чувствует, когда с ним честно, когда с ним от души и когда ему не врут и не лгут. Это не было партийным заданием», – отмечает Пригожин.

Он также добавил, что непосредственность и искренность группы не были надуманными.

«Это были те самые чувства, те самые эмоции, те самые фантастические контакты с человеком, с его душой, с его сердцем. Они не были придуманными», – заявил продюсер.

Впрочем, с Иосифом Пригожиным согласны не все. Ранее исполнители Лолита Милявская и Леонид Агутин выступили с критикой в сторону группы «Ласковый май».

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,Иосиф Пригожин,Леонид Агутин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители