Фанатов поразила внешность 10-летней дочери Орбакайте

Кристина Орбакайте поделилась новой фотографией со своего отдыха в Греции. На снимке её 10-летняя дочь Клавдия позирует вместе с родителями. Об этом сообщает «СпортКП».
«Наши летние путешествия подходят к концу. Скоро новый учебный и творческий год! Желаем всем добра», – подписала фотографию Орбакайте.
В комментариях под фото фанаты певицы отметили, как сильно Клавдия похожа на отца, а также оценили внешность подрастающей внучки Пугачёвой.
Клавдия живёт в Америке вместе со своим отцом Михаилом Земцовым. Сейчас семья певицы отдыхает на греческом острове Миконос.
Ранее Кристина Орбакайте подробнее рассказала о своём зарубежном отдыхе и показала поклонникам ещё одну фотографию с семьёй.