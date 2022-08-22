Фанатов поразила внешность 10-летней дочери Орбакайте

Кристина Орбакайте поделилась новой фотографией со своего отдыха в Греции. На снимке её 10-летняя дочь Клавдия позирует вместе с родителями. Об этом сообщает «СпортКП».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Наши летние путешествия подходят к концу. Скоро новый учебный и творческий год! Желаем всем добра», – подписала фотографию Орбакайте.

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В комментариях под фото фанаты певицы отметили, как сильно Клавдия похожа на отца, а также оценили внешность подрастающей внучки Пугачёвой.

Клавдия живёт в Америке вместе со своим отцом Михаилом Земцовым. Сейчас семья певицы отдыхает на греческом острове Миконос.