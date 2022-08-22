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1 час назад

Дочь Заворотнюк рассказала, чего стеснялась в детстве

Елена Прошина

Актриса Анна Заворотнюк рассказала в социальных сетях о своих детских комплексах. Она призналась, что в «раннем возрасте» сильно стеснялась своих излишне длинных зубов. Об этом пишет «Мослента».

Дочь Заворотнюк рассказала, чего стеснялась в детстве
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что Анна родилась в России в семье миллионера Дмитрия Стрюкова и актрисы Анастасии Заворотнюк. Значительную часть жизни провела в США, получила там высшее образование. В настоящее время живет в Москве, ухаживает за больной матерью.

Девушка пояснила, что близкие родственники нередко сравнивали ее с кроликом из-за длинных передних зубов. В детстве она очень переживала по этому поводу и даже пыталась подпилить их.

Пользователи соцсетей поддержали Анну благожелательными комментариями. Они уточнили, что их детство тоже омрачали кудряшки, высокий рост и прочее, что выделяло их среди сверстников.

Шоу-бизнес,Дмитрий Стрюков,Анна Заворотнюк,Анастасия Заворотнюк,
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