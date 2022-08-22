Раскрыт источник дохода оставшейся без работы Барановской

Интернет-маркетолог Элиас Макаров предположил, откуда Юлия Барановская берет деньги на жизнь. Об этом сообщает «СпортКП».

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В конце февраля Первый канал закрыл шоу «Мужское / Женское» из-за чего Юлия Барановская осталась без основного источника дохода. Однако поклонники телеведущей заметили, что это никак не повлияло на её образ жизни – Барановская продолжает путешествовать и ни в чём себе не отказывать.

Элиас Макаров считает, что средства на жизнь Барановская получает из рекламы в своих социальных сетях. Как отмечает эксперт, телеведущая имеет почти три миллиона подписчиков. Только за один рекламный пост она может получать до 300 тысяч рублей, а ценник за одну сторис может достигать 100 тысяч.

«Половина рекламных постов у нее – это бартерная история, те же прыжки в Сочи вряд ли она оплачивала из своего кармана», – заявил Макаров.