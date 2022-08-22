Бузову раскритиковали в сети за фото в купальнике

Певицу Ольгу Бузову раскритиковали из-за фотографии в купальнике, опубликованной в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Пользователи сети обвинили знаменитость в использовании фотошопа.

Фото: @buzova86 @buzova86

«Список дел на сегодня: не сегодня», — оставила певица шутливую подпись под фотографией на фоне природы в красном слитном купальнике и соломенной шляпе.

Фолловеры исполнительницы заявили, что на снимке невооруженным глазом видна чрезмерная обработка. «Фотошоп зашкаливает», «Откуда грудь?» — написали критики. Кто-то отметил, что на фотографии Бузова стоит в слишком неестественной выгнутой позе.

Нашлись те, кто не стал критиковать кадр в купальнике. «Красивое тело», «Сногсшибательна», «Очень красивая и женственная Олечка», — восхитились поклонники певицы.