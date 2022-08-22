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1 час назад

Бузову раскритиковали в сети за фото в купальнике

Мослента

Певицу Ольгу Бузову раскритиковали из-за фотографии в купальнике, опубликованной в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Пользователи сети обвинили знаменитость в использовании фотошопа.

Бузову раскритиковали в сети за фото в купальнике
Фото: @buzova86@buzova86

«Список дел на сегодня: не сегодня», — оставила певица шутливую подпись под фотографией на фоне природы в красном слитном купальнике и соломенной шляпе.

Фолловеры исполнительницы заявили, что на снимке невооруженным глазом видна чрезмерная обработка. «Фотошоп зашкаливает», «Откуда грудь?» — написали критики. Кто-то отметил, что на фотографии Бузова стоит в слишком неестественной выгнутой позе.

Нашлись те, кто не стал критиковать кадр в купальнике. «Красивое тело», «Сногсшибательна», «Очень красивая и женственная Олечка», — восхитились поклонники певицы.

Ранее споры в сети вызвал новый имидж Бузовой. Певица перекрасила волосы из теплого блонда в темный оттенок русого и поделилась фотографией прически.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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