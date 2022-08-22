В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
1 час назад

Иван Ургант вернулся в эфир Первого канала впервые за полгода

Газета.Ru

В эфире Первого канала 20 августа в рамках фильма «Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий» показали интервью с Иваном Ургантом. Как отмечает News.ru, это первое появление шоумена на экране за последние полгода.

Ургант вернулся в эфир Первого канала впервые за полгода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Съемки документального фильма, приуроченного к 85-летию режиссера Кончаловского, проводились в 2022 году в Москве, Германии и Италии.

Кроме Урганта, об Андрее Кончаловском высказались Юлия Высоцкая, Никита Михалков, Егор Кончаловский, Надежда Михалкова, Николай Бурляев и др.

Шоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант» перестало выходить на Первом канале в конце февраля 2022 года, когда после начала специальной военной операции России на Украине вещательная сетка телеканала была переориентирована на общественно-политические передачи.

Ранее музыкант Юрий Лоза предсказал «громкое возвращение» Ивана Урганта и Максима Галкина на российские телеканалы.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Иван Ургант,Надежда Михалкова,Юрий Лоза,Юлия Высоцкая,Николай Бурляев,Андрей Михалков-Кончаловский,Никита Михалков,Егор Кончаловский,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители