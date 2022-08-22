Ургант вернулся в эфир Первого канала впервые за полгода

В эфире Первого канала 20 августа в рамках фильма «Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий» показали интервью с Иваном Ургантом. Как отмечает News.ru, это первое появление шоумена на экране за последние полгода.

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Съемки документального фильма, приуроченного к 85-летию режиссера Кончаловского, проводились в 2022 году в Москве, Германии и Италии.

Шоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант» перестало выходить на Первом канале в конце февраля 2022 года, когда после начала специальной военной операции России на Украине вещательная сетка телеканала была переориентирована на общественно-политические передачи.