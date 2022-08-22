Названы гонорары Галкина и Пугачевой за выступления в России

Покинувший Россию юморист Максим Галкина на корпоративах и частных мероприятиях внутри страны зарабатывал по 7,2 млн рублей за выступление, пишет kp.ru. При этом его супруга Алла Пугачева просила 21 млн рублей за свои услуги, однако уговорить ее спеть на корпоративе в последнее время практически не представлялось возможным.

Фото: maxgalkinru/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) maxgalkinru/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Гонорар группы «Би-2» оценили в 6 млн рублей, Валерий Меладзе и София Ротару зарабатывали по €80 тыс. за одно мероприятие. На €10 тыс. больше получала украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас переехала в Ригу. Иван Ургант оценивал свои услуги в России в €75 тыс., по €60 тыс. получали украинский певец Макс Барских и переехавшая в США группа Little Big.