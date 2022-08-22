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40 минут назад

Названы гонорары Максима Галкина и Аллы Пугачевой за выступления в России

Газета.Ru

Покинувший Россию юморист Максим Галкина на корпоративах и частных мероприятиях внутри страны зарабатывал по 7,2 млн рублей за выступление, пишет kp.ru. При этом его супруга Алла Пугачева просила 21 млн рублей за свои услуги, однако уговорить ее спеть на корпоративе в последнее время практически не представлялось возможным.

Названы гонорары Галкина и Пугачевой за выступления в России
Фото: maxgalkinru/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)maxgalkinru/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Гонорар группы «Би-2» оценили в 6 млн рублей, Валерий Меладзе и София Ротару зарабатывали по €80 тыс. за одно мероприятие. На €10 тыс. больше получала украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас переехала в Ригу. Иван Ургант оценивал свои услуги в России в €75 тыс., по €60 тыс. получали украинский певец Макс Барских и переехавшая в США группа Little Big.

Галкин раскрыл отношение к нему россиян

Ранее продюсер Гинзбург заявил, что Little Big выступают в барах США за $500.

Шоу-бизнес,Макс Барских,Максим Галкин,Иван Ургант,Светлана Лобода,Валерий Меладзе,София Ротару,Алла Пугачева,
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