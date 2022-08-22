В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
25 минут назад

Татьяна Лазарева выступала на корпоративах в России за 720 тысяч рублей

Слово и Дело

Признанная в РФ иноагентом телеведущая Татьяна Лазарева уже несколько месяцев не проживает в России. Находясь за границей, она не упускает возможности оскорбить соотечественников, хотя еще совсем недавно активно зарабатывала на них.

Татьяна Лазарева выступала на корпоративах в России за 720 тысяч рублей
Фото: globallookpress/Anna Salynskayagloballookpress/Anna Salynskaya

Несмотря на то, что в России пик популярности Лазаревой уже давно остался в прошлом, ей удавалось хорошо зарабатывать на корпоративах. По информации журналистов, за одно мероприятие телеведущая получала порядка 12 тыс. евро, что в переводе на рубли составляет 720 тысяч.

Однако из-за переезда за границу с такими доходами Лазаревой придется распрощаться.

- физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами

Шоу-бизнес,Татьяна Лазарева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители