Татьяна Лазарева выступала на корпоративах в России за 720 тысяч рублей

Признанная в РФ иноагентом телеведущая Татьяна Лазарева уже несколько месяцев не проживает в России. Находясь за границей, она не упускает возможности оскорбить соотечественников, хотя еще совсем недавно активно зарабатывала на них.

Фото: globallookpress/Anna Salynskaya globallookpress/Anna Salynskaya

Несмотря на то, что в России пик популярности Лазаревой уже давно остался в прошлом, ей удавалось хорошо зарабатывать на корпоративах. По информации журналистов, за одно мероприятие телеведущая получала порядка 12 тыс. евро, что в переводе на рубли составляет 720 тысяч.

Однако из-за переезда за границу с такими доходами Лазаревой придется распрощаться.