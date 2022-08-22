Раскрыта спутница Пугачевой на премьере в Риге

Накануне певица Алла Пугачева без сопровождения супруга Максима Галкина посетила премьеру фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». Как сообщает Teleprogramma.pro, в одиночестве Примадонна все же не осталась — на показе вместе с ней заметили старую подругу Лайму Вайкуле.

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Отметим, что в последнее время Пугачева редко посещает светские мероприятия. На премьеру она надела темно-синее платье с капюшоном. Вайкуле была в брючном костюме в клетку.

Напомним, что Галкин не смог составить Примадонне компанию, поскольку отправился в Варшаву для выступления с сольным концертом. В ближайшие месяцы у него запланирован гастрольный тур по городам Европы.