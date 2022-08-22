Тарзан проигнорировал важную семейную дату

Тарзан отказался публично поздравлять Наташу Королеву с годовщиной свадьбы. Это заметили интернет-пользователи и уже решили, что пара находится на грани развода. При этом Королева и Тарзан официально о расставании не заявляли. Пара даже не распалась после измены стриптизера.

Фото: Александр Авилов / АГН "Москва" Александр Авилов / АГН "Москва"

Королева и Тарзан 21 августа отметили годовщину. В этом году у них 19 лет со дня свадьбы. В честь памятного события Королева опубликовала в микроблоге трогательный снимок, на котором изображены она и Тарзан, сделанные из воздушных шариков. Тарзан на ответную романтику не решился.

Вероятно, молчание Тарзана в Сети доставило неудобства его супруге. Королева - публичная личность. Ей было бы приятно, если бы Тарзан придумал для нее нечто трогательное. Вероятно, стриптизер поздравил свою жену лично. У них довольно прочные отношения, чтобы устраивать разборки из-за того, кто опубликовал поздравление с годовщиной в социальных сетях, а кто - нет.