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13 минут назад

Тарзан проигнорировал важную семейную дату

Вести Подмосковья

Тарзан отказался публично поздравлять Наташу Королеву с годовщиной свадьбы. Это заметили интернет-пользователи и уже решили, что пара находится на грани развода. При этом Королева и Тарзан официально о расставании не заявляли. Пара даже не распалась после измены стриптизера.

Тарзан проигнорировал важную семейную дату
Фото: Александр Авилов / АГН "Москва"Александр Авилов / АГН "Москва"

Королева и Тарзан 21 августа отметили годовщину. В этом году у них 19 лет со дня свадьбы. В честь памятного события Королева опубликовала в микроблоге трогательный снимок, на котором изображены она и Тарзан, сделанные из воздушных шариков. Тарзан на ответную романтику не решился.

Вероятно, молчание Тарзана в Сети доставило неудобства его супруге. Королева - публичная личность. Ей было бы приятно, если бы Тарзан придумал для нее нечто трогательное. Вероятно, стриптизер поздравил свою жену лично. У них довольно прочные отношения, чтобы устраивать разборки из-за того, кто опубликовал поздравление с годовщиной в социальных сетях, а кто - нет.

Королеву не так часто видят в компании Тарзана. Артист утверждает, что это из-за плотного гастрольного графика певицы. Тем не менее, отсюда и берутся слухи о разводе и их подпитывает игнорирование Тарзаном годовщин в социальных сетях. Россиянки возмущаются, что стриптизер не смог выбрать красивую фотографию с Королевой и запостить ее со смайликом-сердечком. Кто знает, вдруг Тарзан действительно не располагал ни одной свободной минутой, так как готовил для жены масштабный сюрприз.

Шоу-бизнес,Наташа Королева,
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