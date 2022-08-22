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34 минуты назад

Гогена Солнцева обвинили в оскорблении чувств верующих

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Шоумен Гоген Солнцев в разговоре с PROZVEZD заявил, что неизвестные обвинили его в оскорблении чувств верующих. Это случилось после выхода одного из выпусков его программы «Школа Кринжа».

Гогена Солнцева обвинили в оскорблении чувств верующих
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мне сразу после этого позвонили представители какой-то религиозно-православной организации и сказали, что написали на меня заявление в прокуратуру. Мол, в этом выпуске я оскорбил чувства верующих», — рассказал Солнцев.

Солнцев уточнил, что выступал в «Школе Кринжа» в качестве ведущего. По его словам, в шоу не было показано ничего противозаконного, однако ему грозят пятью годами тюремного заключения.

«Я сегодня написал заявление об угрозах, прикрепил скрины с номерами их телефонов. Я ни в чем не могу быть уличен с точки зрения действующего законодательства», — заявил шоумен.

Ранее Солнцев заявил о намерении судиться за наследство покойной матери. До этого стало известно, что он не присутствовал на похоронах родительницы.

Шоу-бизнес,Гоген Солнцев,
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