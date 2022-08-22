Гарик Харламов откроет свой бизнес в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в ТРЦ Veer Mall откроется заведение от комика Гарика Харламова — ресторан быстрого питания Hot Dog Bulldog. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердили представители компании.

Фото: социальная сеть Гарика Харламова социальная сеть Гарика Харламова

«Да, мы действительно вскоре открываемся. Сейчас активно набираем людей в нашу команду», — рассказали в Hot Dog Bulldog.

Судя по вакансиям, которые размещены на сайте по поиску работы hh.ru, в настоящий момент требуются повар (ему готовы платить от 30 тысяч рублей), менеджер ресторана быстрого питания (зарплата от 45 до 50 тысяч рублей) и старший повар (будет получать 50-55 тысяч рублей).

URA.RU также обратилось за комментарием в ТРЦ Veer Mall. Там попросили оформить письменный запрос, чтобы предоставить точную информацию об открытии. Соответствующее письмо было направлено представителям ТЦ, однако на момент публикации ответа не поступало.