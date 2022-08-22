В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
30 минут назад

Гарик Харламов откроет свой бизнес в Екатеринбурге

Ura.Ru

В Екатеринбурге в ТРЦ Veer Mall откроется заведение от комика Гарика Харламова — ресторан быстрого питания Hot Dog Bulldog. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердили представители компании.

Гарик Харламов откроет свой бизнес в Екатеринбурге
Фото: социальная сеть Гарика Харламовасоциальная сеть Гарика Харламова

«Да, мы действительно вскоре открываемся. Сейчас активно набираем людей в нашу команду», — рассказали в Hot Dog Bulldog.

Судя по вакансиям, которые размещены на сайте по поиску работы hh.ru, в настоящий момент требуются повар (ему готовы платить от 30 тысяч рублей), менеджер ресторана быстрого питания (зарплата от 45 до 50 тысяч рублей) и старший повар (будет получать 50-55 тысяч рублей).

URA.RU также обратилось за комментарием в ТРЦ Veer Mall. Там попросили оформить письменный запрос, чтобы предоставить точную информацию об открытии. Соответствующее письмо было направлено представителям ТЦ, однако на момент публикации ответа не поступало.

Ранее в Екатеринбурге открылся ресторан рэпера Басты «FRANK by БАСТА». Однако его запуск немного задержался из-за ремонтных работы. Вместо 25 июля заведение стало доступно жителям Екатеринбурга лишь 6 августа.

Шоу-бизнес,Гарик Харламов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители