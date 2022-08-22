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36 минут назад

Образ Канделаки с оголенной грудью назвали пошлым

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Фотографии в платье с вырезом, оголяющим грудь снизу, опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Тина Канделаки. Подписчики назвали вечерний образ звезды пошлым.

Образ Канделаки с оголенной грудью назвали пошлым
Фото: соцсетисоцсети

«Где-то в глубине самой себя я всегда буду такая, как я сейчас», — написала Канделаки.

На снимке она стоит на украшенной воздушными шарами лестнице в платье с большим вырезом под грудью.

Многие фолловеры наряд телеведущей не оценили.

«Она, наверное, думает, что шикарно выглядит», «Пошловато, так как грудь вылезает», «Верх смотрится пошло», «Полнейшая безвкусица», «Словно шторы из театра. Тина, кто вас так наряжает?», — написали они в комментариях.

Нашлись и те, кому выбор знаменитости понравился: «Шикарно!», «Роскошная», «Тина, вы сногсшибательная!», «Богиня».

Ранее советская и российская певица Любовь Успенская поделилась в соцсетях снимками с отдыха. На фотографиях артистка предстала в наряде с оголенной грудью.

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Тина Канделаки,
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