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1 час назад

Лолита и Агутин раскритиковали творчество «Ласкового мая»

Елена Прошина

Исполнители Лолита Милявская и Леонид Агутин нелестно выразились о творчестве группы «Ласковый май». Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Лолита и Агутин раскритиковали творчество «Ласкового мая»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Лолиты, коллеги музыкального коллектива были не в восторге от песен популярной группы.

«Да мы все плевались. Два притопа — три прихлопа. Еще и фанера. Еще и фальшивая», — сказала певице в фильме «Ласковый май и Юра Шатунов. Лекарство для страны».

В свою очередь, Леонид Агутин и вовсе не считает участников группы профессионалами, но признал, что такие песни многим нравятся.

«Большинство людей хочет услышать именно такую песню, но профессиональные люди таких песен не делают», — сказал он.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин высказал мнение, что никто больше не сможет перепеть песни, которые исполнял Юрий Шатунов. По его словам, в его исполнении в композициях была душа мальчика из детского дома. Слушатели прочувствовали эти песни именно от самого Шатунова.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Лолита Милявская,Иосиф Пригожин,Леонид Агутин,
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