Лолита и Агутин раскритиковали творчество «Ласкового мая»

Исполнители Лолита Милявская и Леонид Агутин нелестно выразились о творчестве группы «Ласковый май». Об этом пишет Teleprogramma.pro.

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По словам Лолиты, коллеги музыкального коллектива были не в восторге от песен популярной группы.

«Да мы все плевались. Два притопа — три прихлопа. Еще и фанера. Еще и фальшивая», — сказала певице в фильме «Ласковый май и Юра Шатунов. Лекарство для страны».

В свою очередь, Леонид Агутин и вовсе не считает участников группы профессионалами, но признал, что такие песни многим нравятся.

«Большинство людей хочет услышать именно такую песню, но профессиональные люди таких песен не делают», — сказал он.