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37 минут назад

Ксения Собчак показала фото в леопардовом бикини во время отпуска в Турции

Газета.Ru

Ксения Собчак опубликовала фотографию с отдыха в Турции. Снимком журналистка поделилась с подписчиками своих социальных сетей. 40-летняя Ксения Собчак выложила в личном блоге снимок с турецкого пляжа, на котором она позирует на берегу моря в леопардовом бикини.

Собчак показала фото в леопардовом бикини
Фото: ТАССТАСС

"После рижского взморья приехали за последними лучами жаркого августовского солнца в Турцию. Нашла здесь настоящее место силы. Пытаюсь ценить каждый момент счастья", - подписала фотографию Собчак.

xenia_sobchak/Instagram (организация запрещена в России) (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В комментариях подписчики отметили, что Ксения Собчак в отличной физической форме.

"Очень красивая, бронза мускулов и свежесть кожи", "Ноль отложений на животе даже без фотошопа", "Худая и загорелая тигрица", "Как кошка", "Купальник огонь", - написали фолловеры журналистки.

Ранее "Газета.Ru" рассказала, что Собчак высмеяла райдер Лободы с десятью парами носков.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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