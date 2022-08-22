Собчак показала фото в леопардовом бикини

Ксения Собчак опубликовала фотографию с отдыха в Турции. Снимком журналистка поделилась с подписчиками своих социальных сетей. 40-летняя Ксения Собчак выложила в личном блоге снимок с турецкого пляжа, на котором она позирует на берегу моря в леопардовом бикини.
"После рижского взморья приехали за последними лучами жаркого августовского солнца в Турцию. Нашла здесь настоящее место силы. Пытаюсь ценить каждый момент счастья", - подписала фотографию Собчак.
В комментариях подписчики отметили, что Ксения Собчак в отличной физической форме.
"Очень красивая, бронза мускулов и свежесть кожи", "Ноль отложений на животе даже без фотошопа", "Худая и загорелая тигрица", "Как кошка", "Купальник огонь", - написали фолловеры журналистки.
Ранее "Газета.Ru" рассказала, что Собчак высмеяла райдер Лободы с десятью парами носков.