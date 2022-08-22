Собчак показала фото в леопардовом бикини

Ксения Собчак опубликовала фотографию с отдыха в Турции. Снимком журналистка поделилась с подписчиками своих социальных сетей. 40-летняя Ксения Собчак выложила в личном блоге снимок с турецкого пляжа, на котором она позирует на берегу моря в леопардовом бикини.