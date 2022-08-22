Одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Как сообщает РИА Новости, музыканта обвиняют в «антиукраинской пропаганде» и покушении на «целостность Украины».

Причиной стало заявление британского вокалиста о том, что у РФ были все основания для присоединения Крыма, а «спланированная Вашингтоном» смена власти на Украине лишь спровоцировала Москву. Кроме того, музыкант уверен, что Россию нельзя обвинять в «разделе» Украины, а западным странам лучше не пытаться воевать с русскими.