В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
1 час назад

Основателя Pink Floyd Уотерса внесли в базу «Миротворца»

Никита Бородкин

Одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Как сообщает РИА Новости, музыканта обвиняют в «антиукраинской пропаганде» и покушении на «целостность Украины».

Причиной стало заявление британского вокалиста о том, что у РФ были все основания для присоединения Крыма, а «спланированная Вашингтоном» смена власти на Украине лишь спровоцировала Москву. Кроме того, музыкант уверен, что Россию нельзя обвинять в «разделе» Украины, а западным странам лучше не пытаться воевать с русскими.

Центр «Миротворец» попросил правоохранителей рассмотреть действия Уотерса и оценить, насколько они угрожают «нацбезопасности Украины».

Зеленский предупредил о "последней черте" в вопросе переговоров с РФ

Напомним, что ранее Уотерс также высказался в отношении президента США Джо Байдена. По мнению музыканта, глава Соединенных Штатов является военным преступником, поскольку «подливает масла в огонь» кризиса на Украине.

Шоу-бизнес,Видео,Роджер Уотерс,Джозеф Байден,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители