Одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Как сообщает РИА Новости, музыканта обвиняют в «антиукраинской пропаганде» и покушении на «целостность Украины».
Причиной стало заявление британского вокалиста о том, что у РФ были все основания для присоединения Крыма, а «спланированная Вашингтоном» смена власти на Украине лишь спровоцировала Москву. Кроме того, музыкант уверен, что Россию нельзя обвинять в «разделе» Украины, а западным странам лучше не пытаться воевать с русскими.
Центр «Миротворец» попросил правоохранителей рассмотреть действия Уотерса и оценить, насколько они угрожают «нацбезопасности Украины».
Напомним, что ранее Уотерс также высказался в отношении президента США Джо Байдена. По мнению музыканта, глава Соединенных Штатов является военным преступником, поскольку «подливает масла в огонь» кризиса на Украине.