Сын Стивена Сигала рассказал о желании переехать в Россию

Сын американского актера Стивена Сигала намерен переехать в Россию. Об этом сообщил "Пятый канал". Доминик Сигал прокомментировал причины переезда. Он завил, что в России ему нравятся люди, культура и архитектура.

Фото: g90/Global Look Press g90/Global Look Press

Сигал-младший добавил, что не планирует в России строить карьеру артиста или кинопродюсера, но зато 32-летний мужчина отметил, что ему нравятся русские женщины. По его оценке, россиянки обладают сильным характером и ориентированы на создание семьи.