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1 час назад

Сын Стивена Сигала рассказал о желании переехать в Россию

Газета.Ru

Сын американского актера Стивена Сигала намерен переехать в Россию. Об этом сообщил "Пятый канал". Доминик Сигал прокомментировал причины переезда. Он завил, что в России ему нравятся люди, культура и архитектура.

Сын Стивена Сигала рассказал о желании переехать в Россию
Фото: g90/Global Look Pressg90/Global Look Press

Сигал-младший добавил, что не планирует в России строить карьеру артиста или кинопродюсера, но зато 32-летний мужчина отметил, что ему нравятся русские женщины. По его оценке, россиянки обладают сильным характером и ориентированы на создание семьи.

Отмечается, что Доминик Сигал ответил на вопрос журналистов о намерении переехать в РФ, находясь на мероприятии на Рублевке. Ранее Стивен Сигал посетил Донбасс

Шоу-бизнес,Стивен Сигал,
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