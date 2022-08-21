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51 минуту назад

Странный поступок Ильи Резника в отношении Аллы Пугачевой удивил друзей композитора

Экспресс газета

Кузьмин до сих пор не понимает, почему 84-летний Резник променял Пугачеву на другую артистку. По мнению мужчины, этому нет абсолютно никакого рационального объяснения.

Странный поступок Резника в отношении Пугачевой удивил друзей композитора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Несколько дней назад 58-летняя певица Азиза представила композицию «Любимые не умирают», которая посвящена нынешним событиям на Украине и героизму российских солдат. Песня была написана 84-летним Ильей Резником. Между тем, его выбор исполнительницы удивил очень многих. Так, близкие композитора до последнего момента были убеждены, что он доверит патриотический шлягер своей давней подруге Алле Пугачевой. По мнению многих, Илья Рахмиэлевич поступил странно.

«На его месте я бы отдал эту патриотическую песню Алле Пугачевой. Кто бы как не ругал нашу Примадонну, она у нас на эстраде все равно самая лучшая. Это мое мнение. Может быть, конечно, у них с Резником с годами появились творческие разногласия, но это уже не мое дело», — сказал Александр Кузьмин в интервью изданию ProZvezd.

Впрочем, по мнению брата певца Владимира Кузьмина, к поступку Ильи Резника стоит отнестись снисходительно. Ведь он и так сделал большое дело, написав произведение о спецоперации. По словам Кузьмина, музыка помогала людям в каждой войне, во все времена. Мужчина говорит, что не имеет ничего против Азизы, с которой дружит много лет, однако более уместно «Любимые не умирают» звучала бы из уст Пугачевой.

«С Азизой я знаком давно. Много лет назад мы с братом принимали участие в большом концерте, во время которого я перепутал гримерки и случайно зашел к Азизе. С этого момента мы подружились. А с Ильей Резником мы познакомились, когда у Володи был творческий роман с Аллой Пугачевой. Потом мы с братом с ним встречались в Америке, когда Резник туда приезжал со своим проектом», — добавил Александр Кузьмин.

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