Странный поступок Резника в отношении Пугачевой удивил друзей композитора

«С Азизой я знаком давно. Много лет назад мы с братом принимали участие в большом концерте, во время которого я перепутал гримерки и случайно зашел к Азизе. С этого момента мы подружились. А с Ильей Резником мы познакомились, когда у Володи был творческий роман с Аллой Пугачевой. Потом мы с братом с ним встречались в Америке, когда Резник туда приезжал со своим проектом», — добавил Александр Кузьмин.