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1 час назад

Не Европа и не Израиль: стало известно, куда отправилась выгнанная из Латвии Ксения Собчак

Экспресс газета

Не так давно телеведущая, как и многие другие российские знаменитости, столкнулась с проблемами в Прибалтике. Сегодня была названа страна, в которую уехала Ксения Анатольевна.

Собчак покинула Латвию
Фото: ТАССТАСС

В последние недели положение переехавших в Латвию российских артистов оказалось под угрозой. Как уже сообщала «Экспресс газета», отечественным знаменитостям грозит депортация из прибалтийского государства. Пока страны решают, что делать с россиянами, некоторые решили не дожидаться унизительной процедуры и уехать самостоятельно. Так решила поступить, например, 40-летняя светская львица Ксения Собчак, которая до самого последнего момента находилась в Риге. Накануне «блондинка в шоколаде» укатила в Турцию, где совсем недавно выступал Максим Галкин.

«После рижского взморья приехали за последними лучами жаркого августовского солнца в Турцию. Нашла здесь настоящее место силы, о котором уже рассказывала. Это и отель, и гигантское спа, и правильное питание по желанию, и три вкуснейших ресторана, и детский клуб, и три красивых пляжа, где тихо и очень интеллигентно можно почитать, расслабиться и насладиться последними днями этого лета», — указывает Собчак.

Ксения Анатольевна добавила, что в связи с последними событиями и нестабильной обстановкой в мире она пытается ценить каждый счастливый момент — ведь никому не известно, что будет дальше.

Далеко не все пользователи Сети доброжелательно отреагировали на запись. Собчак сразу же подверглась резкой критике. «Ресторан не может быть вкусным! Еда в ресторане — да. Журналистка уровня бог», «А на эти туристические доллары турки „Байроктарчики“ построят. Поддержим турецкий военпром!», «А что не на Мальдивы?», «Целлюлитный леопард», — высказываются «хейтеры».

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Ксения Собчак,
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