Над Бузовой посмеялись за изобильный фотошоп

Ольга Бузова блеснула в Telegram-канале стройным и загорелым телом в купальнике. Однако попала хейтерам на зубок.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Поющая телеведущая позирует в красном монокини с эпатажными разрезами по бокам, на голове – соломенная шляпка, глаза томно прикрыты.

Фолловеры, однако, обратили внимание на неумеренное использование фильтров и фотошопа, в результате которых Ольга стала сама на себя непохожа, - пишет teleprogramma.pro.