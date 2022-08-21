Над Бузовой посмеялись за изобильный фотошоп

Ольга Бузова блеснула в Telegram-канале стройным и загорелым телом в купальнике. Однако попала хейтерам на зубок.
Поющая телеведущая позирует в красном монокини с эпатажными разрезами по бокам, на голове – соломенная шляпка, глаза томно прикрыты.
Фолловеры, однако, обратили внимание на неумеренное использование фильтров и фотошопа, в результате которых Ольга стала сама на себя непохожа, - пишет teleprogramma.pro.
Насколько известно, 36-летняя артистка сейчас одинока. После громкого расставания с рэпером Давой она пока так и не нашла мужчину своей мечты. В комментарии «Экспресс газете» Рустам Солнцев поделился своим мнением о том, по какому принципу Ольга Бузова ищет себе партнера.