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25 минут назад

Над Бузовой посмеялись за изобильный фотошоп

Ирина Лебедева

Ольга Бузова блеснула в Telegram-канале стройным и загорелым телом в купальнике. Однако попала хейтерам на зубок.

Над Бузовой посмеялись за изобильный фотошоп
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Поющая телеведущая позирует в красном монокини с эпатажными разрезами по бокам, на голове – соломенная шляпка, глаза томно прикрыты.

Фолловеры, однако, обратили внимание на неумеренное использование фильтров и фотошопа, в результате которых Ольга стала сама на себя непохожа, - пишет teleprogramma.pro.

Насколько известно, 36-летняя артистка сейчас одинока. После громкого расставания с рэпером Давой она пока так и не нашла мужчину своей мечты. В комментарии «Экспресс газете» Рустам Солнцев поделился своим мнением о том, по какому принципу Ольга Бузова ищет себе партнера.

Шоу-бизнес,Рустам Солнцев,Ольга Бузова,
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