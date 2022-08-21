Успенская: «Они еще будут умолять, чтобы мы приехали»

«Россия должна на это все наплевать. Они еще будут просить и умолять, чтобы мы приехали. Хотя Америка была прекрасная страна по сравнению с СССР, сегодня там нет свободы и права голоса. У меня проблемы нет, у меня американский паспорт. Но это не значит, что я поеду. Я хочу быть здесь до окончания, до победы», - отметила Любовь Залмановна.