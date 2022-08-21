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40 минут назад

Успенская: «Они еще будут умолять, чтобы мы приехали»

Ирина Лебедева

Успенская не видит никакой беды в том, что ряд стран ЕС хочет лишить россиян возможности получать визы. Она считает, что на нашей родине есть немало прекрасных мест, где стоит побывать. Об этом она рассказала порталу popcornnews.ru.

Успенская: «Они еще будут умолять, чтобы мы приехали»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Россия должна на это все наплевать. Они еще будут просить и умолять, чтобы мы приехали. Хотя Америка была прекрасная страна по сравнению с СССР, сегодня там нет свободы и права голоса. У меня проблемы нет, у меня американский паспорт. Но это не значит, что я поеду. Я хочу быть здесь до окончания, до победы», - отметила Любовь Залмановна.

В последнее время в СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что Любовь Успенская покинула Россию и перебралась в США. Это связывали со скандалом из-за избиения собачки, принадлежащей соседке певицы Юлии Раевской.

Однако Любовь Залмановна опровергла эти слухи. Певица вышла на связь с подписчиками в микроблоге и сообщила, что действительно уехала, только не за рубеж, а в Рязанскую область.

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,ЕС,
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