Успенская: «Они еще будут умолять, чтобы мы приехали»

Успенская не видит никакой беды в том, что ряд стран ЕС хочет лишить россиян возможности получать визы. Она считает, что на нашей родине есть немало прекрасных мест, где стоит побывать. Об этом она рассказала порталу popcornnews.ru.
«Россия должна на это все наплевать. Они еще будут просить и умолять, чтобы мы приехали. Хотя Америка была прекрасная страна по сравнению с СССР, сегодня там нет свободы и права голоса. У меня проблемы нет, у меня американский паспорт. Но это не значит, что я поеду. Я хочу быть здесь до окончания, до победы», - отметила Любовь Залмановна.
В последнее время в СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что Любовь Успенская покинула Россию и перебралась в США. Это связывали со скандалом из-за избиения собачки, принадлежащей соседке певицы Юлии Раевской.
Однако Любовь Залмановна опровергла эти слухи. Певица вышла на связь с подписчиками в микроблоге и сообщила, что действительно уехала, только не за рубеж, а в Рязанскую область.