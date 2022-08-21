Цискаридзе нашли замену

Вчерашний выпуск шоу Первого канала «Сегодня вечером», посвященный певцу Муслиму Магомаеву, вела Юлия Меньшова. Из этого факта многие телезрители сделали вывод: ректора Академии русского балета имени Вагановой заменили.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сейчас понятно, что приглашение Цискаридзе на «Сегодня вечером» было не лучшей идеей. Рейтинги проекта падали. Актер Стас Садальский убежден, что здесь дело в личности Цискаридзе, который, в отличие от Максима Галкина, не интересуется своими собеседниками, не дает им высказаться. Об этом пишет Экспресс Газета.

Если Николая действительно заменили Юлией, у которой, кстати, был опыт совместного с Галкиным ведения программы, это может привести к всплеску зрительского интереса. У Меньшовой большой опыт работы телеведущей, и публика хорошо помнит ее по программе «Я сама».