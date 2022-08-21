Винокур высказался по поводу возможной отмены виз для россиян

Владимир Винокур считает, что россияне прекрасно обойдутся без виз в далекие страны. Все равно большинство граждан страны туда не ездило и раньше. Ему и самому, по его словам, эти визы совершенно не нужны, - рассказывает портал popcornnews.ru.
«Я не знаю. Я занимаюсь своим делом, езжу по городам, работаю — только вернулся из поездки. А остальное… мы без них обходились и обходиться будем», - заявил артист.
Ранее Латвия на неопределенный срок закрыла въезд на свою территорию певцу Филиппу Киркорову, юмористам и сатирикам Евгению Петросяну и Владимиру Винокуру, а также президенту Федерации художественной гимнастики России Ирине Винер-Усмановой.
Об этом решении сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он отметил, что эти граждане выражали поддержку политике РФ, в том числе по ситуации вокруг Украины.