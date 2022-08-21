В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
56 минут назад

Винокур высказался по поводу возможной отмены виз для россиян

Ирина Лебедева

Владимир Винокур считает, что россияне прекрасно обойдутся без виз в далекие страны. Все равно большинство граждан страны туда не ездило и раньше. Ему и самому, по его словам, эти визы совершенно не нужны, - рассказывает портал popcornnews.ru.

Винокур высказался по поводу возможной отмены виз для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не знаю. Я занимаюсь своим делом, езжу по городам, работаю — только вернулся из поездки. А остальное… мы без них обходились и обходиться будем», - заявил артист.

Ранее Латвия на неопределенный срок закрыла въезд на свою территорию певцу Филиппу Киркорову, юмористам и сатирикам Евгению Петросяну и Владимиру Винокуру, а также президенту Федерации художественной гимнастики России Ирине Винер-Усмановой.

Об этом решении сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он отметил, что эти граждане выражали поддержку политике РФ, в том числе по ситуации вокруг Украины.

Шоу-бизнес,Владимир Винокур,Евгений Петросян,Ирина Винер,Филипп Киркоров,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители