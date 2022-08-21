Бузова перепутала имя Шекспира

Звезда хотела блеснуть эрудицией, а вышло точностью до наоборот. Теперь весь интернет хихикает над ее ошибкой. Впрочем, черный пиар – это тоже пиар, - рассказывает 5 Канал.

В Сети появилось видео, где Бузова поет без фонограммы. Мало того что артистка не протягивает ноты и не попадает в них, она еще и запинается от нехватки воздуха. Рудченко привел в пример Дженнифер Лопес, которая тоже танцует на каждом концерте. Но тем не менее западная звезда поет правильно и красиво.