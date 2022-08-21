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1 час назад

Бузова перепутала имя Шекспира

Ирина Лебедева

Поющая телеведущая Ольга Бузова процитировала в микроблоге слова Шекспира.

Бузова перепутала имя Шекспира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Как жаль, что „Клятвы данные в бурю, забываются в тихую погоду“… Уильман Шекспир», — написала она.

Звезда хотела блеснуть эрудицией, а вышло точностью до наоборот. Теперь весь интернет хихикает над ее ошибкой. Впрочем, черный пиар – это тоже пиар, - рассказывает 5 Канал.

«Танцы – не смягчающий фактор. Это просто показывает уровень так называемой певицы», – говорит для BLITZ.center продюсер Павел Рудченко.

В Сети появилось видео, где Бузова поет без фонограммы. Мало того что артистка не протягивает ноты и не попадает в них, она еще и запинается от нехватки воздуха. Рудченко привел в пример Дженнифер Лопес, которая тоже танцует на каждом концерте. Но тем не менее западная звезда поет правильно и красиво.

Шоу-бизнес,Дженнифер Лопес,Ольга Бузова,
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