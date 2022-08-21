Обнаженную Водонаеву сравнили с героиней Булгакова

Алена Водонаева выложила в Телеграм-канале весьма атмосферную фотографию. Полностью обнаженная телеведущая на фоне ночи стоит в центре огненного круга, простирая руки к небу.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщает moslenta.ru, снимок вызвал неоднозначную реакцию. Подписчики сравнили ее с героиней романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Но, если часть фолловеров восхищена красивым образом, то многие считают, что Алена напрасно заглядывает за грани мистики и даже назвали сюжет снимка «сатанинским».

Ранее Водонаева вспомнила слова Лободы о том, что Россия - это страна, которая заблудилась и пока люди этого не поймут, ничего хорошего в РФ не будет. Сама же певица «выбирает другой путь».

«Заюш, а после 14-го года тебе тут как жилось?» — спросила артистку Водонаева.