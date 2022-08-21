Обнаженную Водонаеву сравнили с героиней Булгакова

Алена Водонаева выложила в Телеграм-канале весьма атмосферную фотографию. Полностью обнаженная телеведущая на фоне ночи стоит в центре огненного круга, простирая руки к небу.
Как сообщает moslenta.ru, снимок вызвал неоднозначную реакцию. Подписчики сравнили ее с героиней романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Но, если часть фолловеров восхищена красивым образом, то многие считают, что Алена напрасно заглядывает за грани мистики и даже назвали сюжет снимка «сатанинским».
Ранее Водонаева вспомнила слова Лободы о том, что Россия - это страна, которая заблудилась и пока люди этого не поймут, ничего хорошего в РФ не будет. Сама же певица «выбирает другой путь».
«Заюш, а после 14-го года тебе тут как жилось?» — спросила артистку Водонаева.
Напомним, Лобода вела активную творческую деятельность после событий на Украине в 2014 году и присоединения Крыма к РФ. Тогда певица не делала негативные высказывания в адрес России.