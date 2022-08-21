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24 минуты назад

Обнаженную Водонаеву сравнили с героиней Булгакова

Ирина Лебедева

Алена Водонаева выложила в Телеграм-канале весьма атмосферную фотографию. Полностью обнаженная телеведущая на фоне ночи стоит в центре огненного круга, простирая руки к небу.

Обнаженную Водонаеву сравнили с героиней Булгакова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает moslenta.ru, снимок вызвал неоднозначную реакцию. Подписчики сравнили ее с героиней романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Но, если часть фолловеров восхищена красивым образом, то многие считают, что Алена напрасно заглядывает за грани мистики и даже назвали сюжет снимка «сатанинским».

Ранее Водонаева вспомнила слова Лободы о том, что Россия - это страна, которая заблудилась и пока люди этого не поймут, ничего хорошего в РФ не будет. Сама же певица «выбирает другой путь».

«Заюш, а после 14-го года тебе тут как жилось?» — спросила артистку Водонаева.

Напомним, Лобода вела активную творческую деятельность после событий на Украине в 2014 году и присоединения Крыма к РФ. Тогда певица не делала негативные высказывания в адрес России.

Шоу-бизнес,Алена Водонаева,Михаил Булгаков,
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