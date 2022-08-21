Обнародованы доходы безработной Барановской

«Половина рекламных постов у нее — это бартерная история, те же прыжки в Сочи вряд ли она оплачивала из своего кармана. У нее 2,9 миллионов подписчиков, у нее неплохая активность, думаю, пост стоит от 300 тысяч рублей. Что касается stories, то одна может стоить в районе 80-100 тысяч», — сообщил маркетолог.