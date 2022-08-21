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21 минуту назад

Обнародованы доходы безработной Барановской

Ирина Лебедева

После того, как Первый канал снял с эфира все развлекательные шоу, многие телеведущие остались без работы. И, хотя по некоторым данным, Первый канал выплачивает им компенсацию, это не сравнимо с зарплатой, - пишет Экспресс Газета.

Обнародованы доходы безработной Барановской
Фото: YouTubeYouTube

Однако, к примеру, Юлия Барановская, у которой 2,9 миллиона подписчиков, продолжает получать неплохие деньги от рекламы в соцсетях. Интернет-маркетолог Элиас Макаров объяснил, какие именно деньги.

«Половина рекламных постов у нее — это бартерная история, те же прыжки в Сочи вряд ли она оплачивала из своего кармана. У нее 2,9 миллионов подписчиков, у нее неплохая активность, думаю, пост стоит от 300 тысяч рублей. Что касается stories, то одна может стоить в районе 80-100 тысяч», — сообщил маркетолог.

При этом журналисты «Комсомольской Правды» обнаружили у теледивы несколько неоплаченных налогов на 285 тысяч рублей. И эта сумма все увеличивается – в марте долгов было всего на 39 тысяч.

Шоу-бизнес,Юлия Барановская,Первый канал,
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