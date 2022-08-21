Соседи подали заявление на мужа Макеевой за хулиганство

Актриса Анастасия Макеева со своим супругом-строителем вновь в центре скандала. Как пишет ФАН со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов, собаки Анастасии не всегда терпели до выхода из подъезда, а звезда за ними не убирала. В общедомовом чате соседи выложили фотографии неубранных фекалий.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Роман Мальков разгневался и решил выяснить отношения с обидчиками на кулаках. А следующим утром пришел с молотком и разбил подъездную камеру.

Соседи подали на него заявление в полицию, куда приложили фотографии и сообщили о «расширенных зрачках» и «неадекватном поведении» супруга Макеевой.