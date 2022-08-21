Юрист описал последствия скандала между Соседовым и Шукшиной

Сергей Соседов ведет на телеканале НТВ передачу «За гранью». Он приглашает в студию людей с тяжелыми жизненными историями.

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Мария Шукшина обрушилась на Соседова с обвинениями в пропаганде «новой нормальности», поскольку герои его передачи далеки от образа рыцарей без страха и упрека. Также она упрекнула Сергея в том, что его шоу снимается по заказу, поскольку россиянам, по ее мнению, подобное не может быть интересно. Более того, артистка грозилась судом.

Автор проекта «Доступное Право» Сергей Романов в беседе с «Дни.ру» объяснил, что приглашение на передачу экспертов или участников, не обладающих традиционными моральными устоями, не может отразиться негативно на ведущем.

Он не может нести ответственность за мысли, слова и поступки героев передачи. Это вообще не предусмотрено в российском законодательстве.

Также нет ничего противозаконного в «заказных» материалах, если при этом не нарушаются требования, которые обычно предъявляются к деятельности средств массовой информации.