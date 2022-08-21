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41 минуту назад

Литвинова сообщила об отмене проката ее фильма

Ирина Лебедева

Рената Литвинова объявила, что спецпоказа 22 августа ее фильма «Северный ветер», а также повторного проката ленты не будет.

Литвинова сообщила об отмене проката ее фильма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В телеграм-канале она написала, что сеть кинотеатров «Каро» отменила прежние договоренности.

«Прокат, спецпоказ «Северного ветра» - все отменено. «Внезапно». Причины - без комментариев», - проинформировала Литвинова.

Пресс-служба «Каро» уточнила, что оповестит всех зрителей и деньги за билеты будут возвращены.

Рената Литвинова еще в феврале уехала из России. Звезда оставила в России карьеру в театре имени Чехова. В Париже Литвинова снимается для бренда Balenciaga и участвует в показах в модных домах, а также поставила свой спектакль и планирует дальнейшие гастроли по всему миру.

Шоу-бизнес,Рената Литвинова,
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