Литвинова сообщила об отмене проката ее фильма

Рената Литвинова объявила, что спецпоказа 22 августа ее фильма «Северный ветер», а также повторного проката ленты не будет.
В телеграм-канале она написала, что сеть кинотеатров «Каро» отменила прежние договоренности.
«Прокат, спецпоказ «Северного ветра» - все отменено. «Внезапно». Причины - без комментариев», - проинформировала Литвинова.
Пресс-служба «Каро» уточнила, что оповестит всех зрителей и деньги за билеты будут возвращены.
Рената Литвинова еще в феврале уехала из России. Звезда оставила в России карьеру в театре имени Чехова. В Париже Литвинова снимается для бренда Balenciaga и участвует в показах в модных домах, а также поставила свой спектакль и планирует дальнейшие гастроли по всему миру.