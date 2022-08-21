Пугачева не приняла предложение спеть с Солнцевым дуэтом

«Скорее всего, Алле петь со мной запретил Галкин! Наверное, он ревнует. Если Макс в ее соцсетях шпарит и за нее отвечает, то он мог Алле и не сказать ничего про мою песню. Потому что Алла бы сама мне не отказала. Она же любит молодые таланты».