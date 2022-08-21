Пугачева не приняла предложение спеть с Солнцевым дуэтом

Гоген Солнцев представил публике новую песню «Аллусик, ты мой пупсик!». По словам эпатажного певца, он мечтал исполнить свой трек дуэтом с Аллой Пугачевой. Однако Примадонна проигнорировала месты Солнцева.
«Я написал Алле о возможности спеть дуэтом в социальных сетях, но ответа пока не получил. Я это трактую, как отказ. Конечно, очень жаль, что у нас не получается. Я надеялся, что Алла споет этот хит со мной. Уже со студией договорился», - сообщил Солнцев.
Гоген усматривает в это истории происки Максима Галкина, - пишет портал prozvezd.
«Скорее всего, Алле петь со мной запретил Галкин! Наверное, он ревнует. Если Макс в ее соцсетях шпарит и за нее отвечает, то он мог Алле и не сказать ничего про мою песню. Потому что Алла бы сама мне не отказала. Она же любит молодые таланты».
Но не пропадать же песне? Можно немного изменить слова и пытаться снова.
«Но и на Аллусике свет клином не сошелся! Если она откажется, то поменяю имя на Любоньку и отправлю Успенской», - заявил Гоген.
Шоумен Гоген Солнцев в беседе с "Пятым каналом" сообщил, что у Аллы Пугачевой и Максима Галкина имеются проблемы в отношениях. По мнению Солнцева, юморист имеет влияние на супругу, из-за чего заставляет ее перемещаться вслед за собой за границей.