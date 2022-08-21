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18 минут назад

Кудрявцева выступила с заявлением по Украине

Ирина Лебедева

Лера Кудрявцева призналась, что очень устала от несправедливого негативного отношения к России и русским. Телеведущая наблюдает это постоянно, а в интернете на нее вообще выливаются потоки ненависти.Об этом рассказывает "Комсомольская Правда".

Кудрявцева выступила с заявлением по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лера не выдержала и обратилась к жителям Украины:

«Я русская, патриот! Это не отменяет мою любовь к Украине, моим украинским друзьям и мирным жителям этой страны. Но ваша ненависть и русофобия дает свои плоды. Поэтому я буду защищать свою страну», - заявила она.

Теледива дала понять, что в ее личном интернет-пространстве более никаких злопыхателей она терпеть не будет.

«Вопросы есть? Несогласные - на выход!»

Лера ассоциирует свое самоощущение с нахождением на берегу океана, когда на нее идет стометровая волна.

Сплетники связывают состояние безысходности со слухами о кризисе в семье Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова. Между тем, за последние два года на долю ведущей пришлось столько испытаний, включая проблемы со здоровьем, что подобное самочувствие может расцениваться как закономерное последствие продолжительного стресса.

Шоу-бизнес,Игорь Макаров,Лера Кудрявцева,
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