Сябитова устроила скандал на YouTube-шоу

Роза Сябитова оскорбила молодую актрису Веру Вольт в эфире YouTube-шоу «Жить». Речь шла о том, что Вера всерьез относится к приложениям для знакомств в интернете, а Роза считает, что приличного человека в сети не найдешь.
В какой-то момент Сябитова не сдержалась и перешла на оскорбительный тон. Об этом информирует портал popcake.
«Вы не можете говорить про мужчину и женщину, потому что вы неуспешная. Как бы не хотелось мне вас обидеть, но приходится… как свахе. Вы неуспешная, потому что вы не замужем», - заявила она актрисе.
Вера ответила, что далеко не всех женщин интересует построение семьи, и что у успешности и неуспешности другие критерии.
Сама Сябитова дважды выходила замуж. От первого брака у нее двое взрослых детей, супруг умер. Второй брак продержался совсем недолго – избранник телеведущей поднял на нее руку, на это все и закончилось.
Роза Сябитова высказалась о назначении Ларисы Гузеевой на роль телеведущей шоу «Голос». Роза рада новому назначению коллеги и считает, что та не только вольется в новую для себя программу, но и внесет в нее какую-то свою изюминку, которая придется по душе истинным ценителям передачи.