Сябитова устроила скандал на YouTube-шоу

Роза Сябитова оскорбила молодую актрису Веру Вольт в эфире YouTube-шоу «Жить». Речь шла о том, что Вера всерьез относится к приложениям для знакомств в интернете, а Роза считает, что приличного человека в сети не найдешь.

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В какой-то момент Сябитова не сдержалась и перешла на оскорбительный тон. Об этом информирует портал popcake.

«Вы не можете говорить про мужчину и женщину, потому что вы неуспешная. Как бы не хотелось мне вас обидеть, но приходится… как свахе. Вы неуспешная, потому что вы не замужем», - заявила она актрисе.

Вера ответила, что далеко не всех женщин интересует построение семьи, и что у успешности и неуспешности другие критерии.

Сама Сябитова дважды выходила замуж. От первого брака у нее двое взрослых детей, супруг умер. Второй брак продержался совсем недолго – избранник телеведущей поднял на нее руку, на это все и закончилось.