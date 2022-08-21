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1 час назад

Анатолий Белый строит карьеру в Израиле

Ирина Лебедева

Актер Анатолий Белый уволился из МХТ имени Чехова и перебрался жить в Израиль. Об этом пишет СтарХит.

Анатолий Белый строит карьеру в Израиле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Продюсер Михаил Козырев рассказал в своем блоге, что Анатолий Белый активно занялся своим профессиональным продвижением в Стране обетованной. С 22 по 24 сентября Белый выступит в нескольких городах со спектаклем «Я здесь». Стоимость билета составит порядка 190 шекелей (около 3,5 тысячи рублей).

«В спектакле звучат стихи, написанные после 24 февраля 2022 года. В них боль и зубной скрежет, отчаяние и горе, осознание кромешного ада и попытка найти хоть какие-то смыслы», - анонсируется в рекламе спектакля.

Белый вместе с режиссером Егором Трухиным планируют направить вырученные с выступлений деньги на гуманитарную помощь. Но кому именно она достанется, и в какой стране - не уточняется.

Некоторые фанаты Анатолия переживают, что он остался без работы и средств к существованию. Однако он поспешил успокоить всех неравнодушных и хейтеров, в том числе. Он признался, что у него есть три театральных предложения от израильских учреждений.

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